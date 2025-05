Sanremo 2026 Il Festival resta in Rai e arriva il commento di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo, simbolo della musica italiana, si conferma in Rai fino al 2026! Carlo Conti, icona del festival, esprime la sua gioia per questa continuità che promette grandi novità. In un'epoca in cui il panorama musicale è in continua evoluzione, Sanremo rimane un punto di riferimento per artisti e pubblico. Riuscirà a mantenere viva la tradizione pur abbracciando il cambiamento? Non resta che aspettare!

Il Festival di Sanremo resta in Rai per i prossimi anni. Ecco i primi commenti di Carlo Conti, il presentatore e direttore artistico della kermesse musicale d’Italia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sanremo 2026, Il Festival resta in Rai e arriva il commento di Carlo Conti

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta”

Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Festival Resta Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sanremo in Mediaset: fumata nera, il festival resta in Rai; Carlo Conti con la testa a Sanremo 2026: Mi hanno già inviato delle canzoni; La Rai resta sola: nessuno sfida Viale Mazzini per Sanremo ·; Perché Sanremo è (a) Sanremo: rumors e anticipazioni sul Festival che verrà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanremo 2026, Il Festival resta in Rai e arriva il commento di Carlo Conti

Si legge su comingsoon.it: Il Festival di Sanremo resta in Rai per i prossimi anni. Ecco i primi commenti di Carlo Conti, il presentatore e direttore artistico della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2026-2028, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli: ora parte la trattativa tra Comune e Rai

Scrive msn.com: Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente tutti gli appelli presentati contro la sentenza del Tar della Liguria sull’organizzazione del Festival di Sanremo per il triennio 2026-2028.

Sanremo, il festival resta alla Rai ma solo dopo un bando: respinti tutti i ricorsi

Si legge su informazione.it: Il Festival di Sanremo, che da decenni rappresenta un appuntamento immancabile per la televisione italiana, dovrà essere assegnato attraverso una gara pubblica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ...