Sanna commercialisti | crisi d’Impresa in Italia da espulsione a opportunità di rilancio

Il 30 maggio, Forte Village di Santa Margherita di Pula diventa il palcoscenico per affrontare la crisi d’impresa in Italia. Un evento promosso dall’Odcec di Cagliari che trasforma le difficoltà in opportunità di rilancio. In un contesto economico sempre più sfidante, scopriremo strategie innovative per risanare le aziende. Non perdere l'occasione di cogliere spunti preziosi per trasformare le sfide in nuove prospettive!

Oggi e sabato 30 maggio focus sul risanamento delle imprese a Forte Village di Santa Margherita di Pula, promosso dall'Odcec di Cagliari.

Sanna (commercialisti): Crisi d’Impresa in Italia, da espulsione a opportunità di rilancio

Scopri come Sanna Commercialisti supporta le aziende italiane in crisi, trasformando le difficoltà in opportunità di rilancio.

Sanna (commercialisti): crisi d'Impresa in Italia, da espulsione a opportunità di rilancio

Oggi e sabato 30 maggio focus sul risanamento delle imprese a Forte Village di Santa Margherita di Pula, promosso dall'Odcec di Cagliari

