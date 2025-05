Sanità concorsi per giovani medici | sette posti a disposizione nell' ospedale di Volterra

Buone notizie per i giovani medici: la Regione Toscana riapre le porte delle opportunità con sette posti disponibili all'ospedale di Volterra! Nel 2025, il trend di investire nella sanità continua, puntando a un rinnovamento necessario. Un'incredibile chance per chi sogna di costruire una carriera nel cuore della Toscana. Non perdere l'occasione di far parte di un sistema sanitario in evoluzione!

Anche nel 2025 la Regione Toscana ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i settantadue posti distribuiti in ventuno strutture già individuate in tutta la Regione ce ne sono sette in provincia di Pisa per l’ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra, dove si cercano un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sanità, concorsi per giovani medici: sette posti a disposizione nell'ospedale di Volterra

Giovani medici, concorsi per 72 posti a tempo indeterminato in Toscana: 18 sono in provincia di Livorno

In Toscana, si aprono concorsi per 72 posti a tempo indeterminato destinati a giovani medici, di cui 18 sono situati in provincia di Livorno.

