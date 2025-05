Sanità al Sud | domani flash mob del ‘Movimento Equità Territoriale’

Domani, il cuore di Napoli si fermerà per un flash mob del Movimento Equità Territoriale: "La sanità nel Sud è in ginocchio". La protesta, prevista davanti all'Ospedale dei Pellegrini, mette in luce una realtà cruda e spesso ignorata. Mentre il dibattito sulla salute pubblica si infiamma, l'ineguaglianza territoriale resta un tema caldo. Partecipare è un modo per far sentire la propria voce e chiedere un cambiamento. Non mancare!

Tempo di lettura: 2 minuti " La sanità nel Sud è in ginocchio ": con queste parole Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale, annuncia il flash mob che si terrà sabato 31 maggio alle ore 10:30 davanti all' Ospedale dei Pellegrini, in via Portamedina alla Pignasecca, nel cuore di Napoli. L'iniziativa ha lo scopo di denunciare pubblicamente la situazione critica in cui versa la sanità nel Mezzogiorno, aggravata – secondo il Movimento – da una ripartizione iniqua dei fondi sanitari nazionali, che penalizza sistematicamente le regioni meridionali. " Le risorse per ospedali, medici e personale sanitario vengono sottratte al Sud e redistribuite a vantaggio delle solite Regioni del Centro-Nord – dichiara Solombrino –.

Sanità nel Mezzogiorno: sabato flash mob del il Movimento Equità Territoriale

Sabato 31 maggio alle 10:30, il Movimento Equità Territoriale organizza un flash mob davanti all’Ospedale dei Pellegrini per richiamare l’attenzione sulle gravi disuguaglianze nella sanità tra Nord e Sud Italia.

