Sandy Marton e Neja live a Deliceto per il raduno nazionale del ' Vespa club'

Sandy Marton e Neja accenderanno le emozioni a Deliceto per il raduno nazionale del Vespa Club! La passione per le due ruote non smette di crescere, riflettendo un amore duraturo per la "mitica Vespa", simbolo di un'epoca di rinascita. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un viaggio nel tempo che ci ricorda l'importanza della condivisione e della cultura motociclistica. Unisciti a noi e riscopri la magia delle due ruote!

Sempre più crescente nel nostro territorio è la passione per le due ruote e soprattutto per la “mitica Vespa”, mezzo di trasporto nato nel secondo dopoguerra diventato col tempo icona di quel periodo di rinascita sociale, culturale ed economica nonché espressione di un Paese in continuo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sandy Marton e Neja live a Deliceto, per il raduno nazionale del 'Vespa club'