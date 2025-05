san vittore scoppia il sindaco beppe sala apre sulla possibilità di spostare il carcere fuori dal centro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, apre a un'idea provocatoria: spostare il carcere di San Vittore fuori dal centro città. Una proposta che potrebbe rispondere alle crescenti critiche sulle condizioni del penitenziario, ma anche riflettere un cambiamento più ampio nel modo in cui pensiamo alla giustizia e al reinserimento sociale. Un tema scottante, che invita tutti a ripensare non solo l'architettura urbana, ma anche i modelli di inclusione.

Milano, 30 maggio 2025 – Spostare il carcere di San Vittore fuori dal centro? Il sindaco di Milano è possibilista. Giuseppe Sala, infatti, sarebbe favorevole a una valutazione sulla fattibilità dello spostamento di San Vittore, al centro di critiche per le sue condizioni interne. "Capisco che rispetto agli avvocati, rispetto ai tanti che fanno servizio di volontariato, è un carcere che averlo così vicino in città ha senso - ha detto entrando a un convegno sul tema della condizione carceraria a Milano, 'La fine del sistema infinito, il sistema carcerario' - rimane il fatto che però non si può pensare di andare avanti così a lungo con un carcere così sovraffollato, con dei servizi non dignitosi, al momento non abbiamo novità però".