San Nicola La Strada prende a botte la madre con il manico della scopa | arrestato 39enne

Un episodio di violenza domestica scuote San Nicola la Strada, ma purtroppo è solo uno dei tanti casi che affliggono le nostre comunità. Un 39enne ucraino è stato arrestato per aver aggredito la madre con un manico di scopa, rivelando l'oscura realtà di molte famiglie. Questo caso ci invita a riflettere sull'importanza di una rete di supporto e prevenzione contro la violenza, un tema sempre più urgente nella società odierna.

Un uomo di 39 anni, di origine ucraina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta per maltrattamenti in famiglia. L'intervento è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 113, che segnalava un'aggressione in corso ai danni di una donna.

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

