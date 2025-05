San Leo e Pescaiola feste sotto le stelle

Arezzo si illumina sotto le stelle con "San Leo da Vivere" e "Pescaiola", due weekend di festa che celebrano la socialità e il commercio locale. Questi eventi non solo animano la città, ma rispondono a un crescente bisogno di comunità e connessione, in un'epoca in cui il benessere sociale è più importante che mai. Non perdere l’occasione di vivere momenti indimenticabili all'insegna della convivialità!

di Gaia Papi AREZZO Due fine settimana all’insegna della festa, della socialità e del commercio locale. Arezzo si prepara a vivere momenti di grande energia grazie alle iniziative promosse da Confcommercio, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio Arezzo-Siena e di numerosi sponsor privati. "San Leo da Vivere" e "Pescaiola da Vivere" accenderanno i riflettori su due quartieri strategici della città, con un programma ricco di musica, street food, animazioni e negozi aperti. La prima a partire sarà San Leo da Vivere, domani, giunta alla sua quarta edizione. Dalle 17 alle 24, via di San Leo, via Donizetti e la SR69 si trasformeranno in un vero villaggio del gusto, dello shopping e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Leo e Pescaiola, feste sotto le stelle

