Samsung spinge forte sull’acceleratore | One UI 8 beta 2 in arrivo

Samsung accelera verso il futuro con l'arrivo della One UI 8 beta 2, già in fase di test! Questo aggiornamento promette di rendere l'esperienza utente ancora più fluida e coinvolgente. In un mondo dove la personalizzazione e l'innovazione sono le chiavi del successo, Samsung dimostra di voler mantenere il passo con le esigenze degli utenti. Non perdere l'occasione di scoprire tutte le novità che stanno per rivoluzionare il tuo dispositivo!

Questa volta Samsung vuole fare in fretta: la One UI 8 beta 2 è già in fase di test in vista del rilascio per gli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung spinge forte sull’acceleratore: One UI 8 beta 2 in arrivo

Partito il programma One UI 8 beta per Galaxy S25: ecco le novità dell’Android 16 di Samsung

Il programma One UI 8 beta è ufficialmente partito per la serie Samsung Galaxy S25, portando con sé le ultime innovazioni dell'Android 16.

