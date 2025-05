Samsung Galaxy Tab S11 Ultra potrebbe finalmente avere una batteria più capiente suggerisce un leak

Il Samsung Galaxy Tab S11 Ultra si prepara a stupire con una batteria più capiente, secondo recenti indiscrezioni! In un'epoca in cui l'autonomia dei dispositivi è fondamentale per l'uso quotidiano, questo miglioramento potrebbe segnare un cambio di passo nella categoria dei tablet. Con la crescente richiesta di prestazioni durature, il nuovo modello potrebbe diventare il punto di riferimento per chi cerca potenza e durata. Rimanete sintonizzati!

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra potrebbe sorprendere con l'autonomia della batteria, finalmente in crescita dopo alcuni anni di stasi.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

