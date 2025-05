Sampdoria è una corsa verso il playout con tempi stretti

La Sampdoria è in una corsa contro il tempo verso i playout, e la situazione si fa sempre più intricata. Il recente deposito delle motivazioni sulla penalizzazione del Brescia ha riscritto la classifica, aumentando la tensione in un campionato già denso di emozioni. Con l’udienza della Corte d’Appello fissata per il 15 giugno, ogni decisione potrebbe cambiare le sorti della squadra blucerchiata. L'adrenalina è alle stelle, chi avrà la meglio?

Depositate le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale sulla penalizzazione del Brescia che ha riscritto la classifica. Si va verso l’udienza della Corte d’Appello con la data del 15 giugno per l’andata dello spareggio con la Salernitana al Ferraris in bilico, compressa dai tempi del percorso legale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, è una corsa verso il playout con tempi stretti

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia verso penalizzazione e retrocessione, così Frosinone salvo e Sampdoria ai playout!"

Clamoroso in Serie B: il Brescia verso penalizzazione e retrocessione, mentre Frosinone si salva e Sampdoria sfiora i playout.

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Corsa Verso Playout Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sampdoria, è una corsa verso il playout con tempi stretti; Serie B, Brescia penalizzato: la Sampdoria torna in corsa per la salvezza, disputerà i playout contro la Salernitana; Serie B, Brescia penalizzato retrocede in C. Sampdoria va ai playout; Sampdoria ai playout, sfida alla Salernitana e Brescia deferito: i tempi della giustizia sportiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sampdoria, è una corsa verso il playout con tempi stretti

Da ilsecoloxix.it: Depositate ieri sera le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale sulla penalizzazione del Brescia che ha riscritto la classifica. Si va verso l’udienza ...

Perché il playout Sampdoria-Salernitana rischia di non giocarsi mai: cosa succederebbe in Serie B

Scrive fanpage.it: Brescia retrocesso in C, pronto il ricorso in appello per il club lombardo: perché il play-out Sampdoria-Salernitana potrebbe non giocarsi mai e cosa ...

Quando si giocano i playout di Serie B: si va verso Sampdoria-Salernitana nelle uniche date possibili

Scrive fanpage.it: Le nuove date per giocare i playout di Serie B decise dal Consiglio Federale dopo il caos Brescia: si va verso Sampdoria-Salernitana il 15 e 20 giugno ...