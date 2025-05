Same Deutz-Fahr resiste alla crisi | fatturato in calo del 19% nel 2024 bene il margine operativo lordo

Nonostante un calo del 19% nel fatturato del 2024, Same Deutz-Fahr dimostra una resilienza invidiabile. Il margine operativo lordo rimane solido, segnale di una gestione oculata e di strategie vincenti. In un contesto economico globale in crisi, il gruppo continua a conquistare quote di mercato, sottolineando quanto sia fondamentale innovare e adattarsi. Il futuro sembra promettente, e la capacità di ripresa è un esempio da seguire per l'intero settore.

Treviglio. Nonostante un 2024 non particolarmente florido dal punto di vista economico Same Deutz-Fahr guarda al futuro con ottimismo. A fare ben sperare sono i dati del 2025 che confermano la solidit√† del gruppo, capace di guadagnare quote di mercato anche in uno scenario internazionale complesso. Lo scorso anno √® stato segnato da un crollo nel mercato dei trattori del 18,6% che, rispetto al 2023, conta 51mila unit√† vendute in meno. In questo contesto, la multinazionale trevigliese √® riuscita, con 24mila trattori venduti, a contenere la flessione a -16,3% guadagnando cos√¨ terreno sui concorrenti.

