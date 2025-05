Salvini non ha dubbi è arrivata l’era dei patrioti | Make Europe Great Again!

Matteo Salvini lancia un messaggio chiaro: è tempo di unirsi sotto l'insegna dei patrioti per costruire un'Europa forte, libera e sovrana. Con il trend dei movimenti populisti in crescita, la sua visione si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta delle identità nazionali. È interessante notare come questa chiamata all'azione possa influenzare non solo la politica italiana, ma anche il futuro dell'Unione Europea. Cosa ne pensi?

Roma, 30 mag. (askanews) – “L’era dei Patrioti è solo all’inizio. Insieme, possiamo farcela. Make Europe great again!”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un video per il Cpac Hungary pubblicato sui social network. “Patrioti uniti per un’Europa diversa, libera, sovrana e fondata sui valori della famiglia, dell’identità e del lavoro. Contro l’immigrazione clandestina, contro l’ideologia woke e green, per un’Europa dei popoli e non dei burocrati”. Salvini si dice “contento che l’esperienza del Cpac – da anni appuntamento irrinunciabile a Washington per tutte le realtà che fanno riferimento al nostro mondo, conservatore e repubblicano – si consolidi anche in Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

