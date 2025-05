Salvini in viaggio verso Messina | Un saluto dal traghetto al lavoro per un’Italia più connessa efficiente e moderna

Matteo Salvini si gode una traversata sul traghetto verso Messina, immerso in un sole estivo. Un viaggio simbolico per un'Italia più connessa ed efficiente. In agenda, il vertice in Prefettura sul Ponte e le strategie contro la criminalità organizzata. Questo evento non è solo un incontro; è un passo verso un futuro di sviluppo e sicurezza. L'attenzione su opere vitali come il Ponte sottolinea il rinnovato impegno per il progresso nazionale.

La traversata sul traghetto solo un sole ormai estivo. Matteo Salvini si gode lo Stretto in attesa del vertice in Prefettura incentrato sul Ponte e le iniziative contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Il vicepremier ha postato sui social una foto che lo ritrae a bordo della nave.

