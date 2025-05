Salvini in gloria del Ponte sullo Stretto | Porterà lavoro soldi e un altro Rinascimento

Matteo Salvini ha lanciato una promessa che potrebbe riscrivere il futuro del Mezzogiorno: “I cantieri per il Ponte sullo Stretto apriranno entro la fine dell'estate”. Questa infrastruttura non è solo un'opera, ma un simbolo di rinascita economica, capace di generare lavoro e investimenti. In un'epoca di sfide globali, il ponte rappresenta una connessione fondamentale per il progresso del Sud, riportando l'Italia al centro delle rotte commerciali europee. Riman

"I cantieri per il Ponte sullo Stretto apriranno entro la fine dell'estate". È il perentorio annuncio fatto ieri dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al termine dell'incontro, in prefettura a Messina, con autorità, istituzioni, associazioni e sindacati. "Ieri", ha aggiunto, "il ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul sito il parere positivo che verrà inviato a Bruxelles e adesso l'ultimo passaggio istituzionale è l'approvazione del progetto definitivo al Cipess, tra fine giugno e inizio luglio. Corte dei Conti, Gazzetta ufficiale, contiamo che nonostante agosto riescano a farlo, e prima della fine dell'estate vedremo a Messina e Reggio i cantieri per il Ponte".

Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell’Economia di Trento che l’interlocuzione con il Quirinale è “diretta”, sminuendo il dibattito mediatico come “botta e risposta giornalistico”.

