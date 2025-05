Salvini fa infuriare anche i toscani | Questi hanno rotto Giani | inopportuno

Un siparietto politico che accende gli animi: Matteo Salvini infuria i toscani con una battuta infelice, scatenando la reazione del governatore Eugenio Giani. In un contesto di crescente tensione tra regioni e partiti, questo episodio mette in luce il fragilissimo equilibrio della politica italiana. Siamo davvero pronti a tollerare l'ironia a spese delle istituzioni? Scopri come un semplice commento può far traballare le alleanze!

Un sorso di vino andato. di traverso ed è baruffa tra il leader della Lega, Matteo Salvini e le istituzioni – e non solo – toscane. Il casus belli nasce da quella che il numero uno del Carroccio definirà solo una battuta. Ma tant’è. Poche ora prima, durante un incontro con il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio il quale aveva sottolineato come, a suo dire, "è più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo che il Nobile di Toscana " il vicepremier avrebbe risposto "Ah sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le p.". Apriti cielo! Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha risposto subito per le rime: "Quando si scherza, lo si fa su materie che hanno una caratteristica che può richiamare lo scherzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini fa infuriare anche i toscani: "Questi hanno rotto...". Giani: inopportuno

