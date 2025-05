Salvini dal vino al veleno I toscani hanno rotto E scoppia il finimondo

Il vino, simbolo di convivialità e cultura italiana, si tinge di tensione politica. Matteo Salvini ha scatenato una tempesta in Toscana con le sue provocazioni, che hanno acceso il dibattito su identità e appartenenza. In un'epoca in cui il nazionalismo avanza, l’episodio ci ricorda l’importanza di dialogare, anche attraverso il buon vino. I toscani non ci stanno: la verità, a volte, può essere più amara del vino stesso!

Firenze, 30 maggio 2025 – Si potrebbe tirare in ballo l’adagio latino – In vino veritas (Nel vino è la verità) – qualora con malizia volessimo credere che quella del leader della Lega MatteoSalvini, anziché una battuta come lo stesso si è affrettato (post frittata.), sia una convinzione. Ma l’alibi del vicepremier potrebbe di contro essere: suddetta battuta è stata fatta lontana dai calici. Ma tant’è, procediamo con i fatti. Il casus belli nasce da un siparietto tra Salvini stesso e il governatore dell’Abruzzo. Quando quest’ultimo, durante un incontro con il vicepremier, ha asserito che “è più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo che il Nobile di Toscana ”, di rimando Salvini avrebbe così risposto: “Ah sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le p. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini dal vino al veleno. “I toscani hanno rotto”. E scoppia il finimondo

Salvini alla Fiera del Vino, tra eccellenze locali e impegni per il territorio

Alla 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, Matteo Salvini ha partecipato come ospite speciale, sottolineando l'importanza delle eccellenze locali e degli impegni per il territorio.

