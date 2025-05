“Salvato per un soffio” | il dramma di Roberta Morise e del figlio Gianmaria nato con un parto d’urgenza

Roberta Morise ha vissuto un vero e proprio dramma durante il parto d'urgenza di Gianmaria, un'esperienza che l'ha segnata profondamente. "È stato salvato per un soffio", confessa, evidenziando la fragilità della vita e la forza dell'amore materno. Oggi, con la dolce attesa del secondo bimbo, la sua storia si inserisce in un contesto più ampio: l'importanza della salute e del supporto durante la maternità. Una testimonianza che invita alla riflessione e

Roberta Morise racconta il dramma vissuto durante il parto d’urgenza del figlio Gianmaria: “È stato salvato per un soffio”. Ora attende il secondo figlio, grata di essersi potuta lasciare alle spalle quella terribile esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Salvato per un soffio”: il dramma di Roberta Morise e del figlio Gianmaria, nato con un parto d’urgenza

Il dramma di un giovane papà di Bergamo: da tre anni non vede il figlio, portato in Bolivia dalla madre

Un giovane papà di Bergamo vive un incubo da tre anni: non può vedere il suo bambino di sei anni, portato in Bolivia dalla madre.

