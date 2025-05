Salva grazie a un trapianto La storia di Sara e della sua passione per le moto

Sara, 14 anni e una passione incontenibile per le moto, ha dimostrato che la determinazione può superare ogni ostacolo. Grazie a un trapianto e all’aiuto degli agenti della polizia di Roma Capitale, ha realizzato il suo sogno di un giro in moto. La sua storia è un faro di speranza e un esempio di come la comunità possa unirsi per supportare i più giovani. “Mia figlia è una guerriera”, dice la madre, e noi non possiamo che darle ragione!

Una ragazzina di 14 anni. Ma soprattutto "una guerriera". Lei è Sara, che nei giorni scorsi ha potuto realizzare il suo sogno, ovvero un giro in moto. A esaudirlo gli agenti della polizia di Roma Capitale. "Mia figlia è una guerriera" Tutto è iniziato con un post pubblicato su Facebook.

Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente. Sarà la prima in Toscana

Il 17 maggio, Carrara ospiterà la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli, un raduno statico di moto in onore del giovane massese scomparso tragicamente nel 2019.

