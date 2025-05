Salute Magazine – 30 5 2025

In un mondo sempre più attento alla salute, la tecnologia si fa alleata nella lotta contro l'obesità. Con una nuova campagna che punta a sensibilizzare su problematiche come l'ipoparatiroidismo, il benessere diventa protagonista. E a Lampedusa, una culletta termica di ultima generazione si prepara a salvare vite. Scopri come innovazione e prevenzione possono cambiare le regole del gioco nella sanità!

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Un click contro l'obesità – Al via una campagna sull'ipoparatiroidismo – A Lampedusa una culletta termica di ultima generazione

Salute Magazine – 16/5/2025

Benvenuti nel numero di maggio 2025 di Salute Magazine! In questa edizione, esploriamo i risultati promettenti della prima campagna di immunizzazione contro il RSV, il ritorno del Tour della Salute in 15 città e l'appello dell'AIL per l'introduzione dello psico-oncologo, oltre a un importante convegno a Milano dedicato alla salute mentale.

