salto ostacoli e pony games oggi via ai campionati

Oggi inizia l'attesissima competizione dei campionati toscani di salto ostacoli e pony games all'Arezzo Equestrian Centre. Con quasi settecento binomi pronti a sfidarsi, l’atmosfera è carica di adrenalina! Non solo si contenderanno il titolo di campione toscano, ma ci sarà anche un riconoscimento speciale per i giovani talenti. Questo evento celebra la passione per l’equitazione, un trend in crescita che coinvolge sempre più famiglie nel mondo dello sport. Siete pronti

AREZZO Campionati toscani di salto ostacoli e pony games al via oggi all'Arezzo Equestrian Centre. In lizza quasi settecento binomi che daranno vita ad avvincenti gare per aggiudicarsi il titolo di campione toscano. Nel corso della manifestazione, che terminerà lunedì, sarà dato anche un premio speciale ai giovani cavalieri e amazzoni che hanno vinto, in rappresentanza della Toscana, la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo in occasione del 92esimo Csio Roma Piazza di Siena. La squadra, guidata da William Furlini e formata da Luna Panichi su Qrack de Septon, Virginia Favilli su Couronne de Cuves, che ha anche guidato la classifica individuale, Francesco Ferraioli su Orleone di Cantero; Giulia Romualdi su Diablo Compostelle e Bianca Rossetti su Clapton Fz.

