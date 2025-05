Salerno ultimi ritocchi ai Giardini della Minerva | inaugurazione attesa entro metà giugno

Salerno si prepara a vivere un'estate indimenticabile con il restyling dei Giardini della Minerva, un angolo di storia che torna a splendere. L'inaugurazione, attesa entro metà giugno, promette di rilanciare il turismo locale, in linea con la crescente tendenza a valorizzare spazi verdi e culturali. Scopriremo presto come questi giardini sapranno incantare visitatori e residenti, regalando momenti di relax e bellezza. Non perdere l'occasione di viverli!

Si avvicina il momento del tanto atteso taglio del nastro per i rinnovati Giardini della Minerva. Dopo un lungo e accurato intervento di restyling, l'apertura ufficiale è prevista entro la metà di giugno, al massimo questione di giorni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'area si candida a diventare una delle principali attrazioni dell'estate salernitana, pronta ad accogliere residenti e turisti in arrivo nella città. Grande entusiasmo da parte dell'assessore ai Lavori pubblici Dario Loffredo, che ha dichiarato: « I nuovi due terrazzamenti del Giardino della Minerva sono un brillante nel brillante: bellissimi, una cosa mai vista.

