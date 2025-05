Salerno il Comune diventa amico delle tartarughe marine

Salerno si unisce alla lotta per la salvaguardia delle tartarughe marine! Con l'approvazione del protocollo d'intesa di Legambiente, il comune abbraccia un progetto europeo innovativo e sostenibile. Questo è solo uno dei tanti segnali di come le comunità stiano rispondendo all'emergenza ambientale. Proteggere le tartarughe non significa solo difendere la biodiversità , ma investire nel futuro del nostro pianeta. Scopri come Salerno può diventare un modello da seguire!

L'amministrazione comunale di Salerno ha approvato lo schema di protocollo d’intesa proposto da Legambiente Nazionale nell’ambito del progetto europeo LIFE TURTLENEST, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE. Il progetto coinvolge Italia, Francia e Spagna per la tutela. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, il Comune diventa “amico delle tartarughe marine”

Salerno, festa finale all’I.C. Giovanni Paolo II per il progetto “Baskin”

Si è recentemente svolta presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Salerno la festa finale del progetto "Baskin", un'iniziativa sportiva inclusiva sostenuta dal Comune di Salerno e realizzata con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Canossa Basket".

Cerca Video su questo argomento: Salerno Comune Diventa Amico Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Salerno, il Comune diventa “amico delle tartarughe marine”

salernotoday.it scrive: Il Comune approva il protocollo con Legambiente per la protezione della Caretta caretta e la salvaguardia degli habitat costieri ...

Immigrazione, così Salerno accoglie la nave dei bambini

Come scrive vita.it: Sbarcate le 252 persone salvate dalla nave dell'ong Solidaire. 98 sono minori, di cui 92 non accompagnati. Il Comune e la Prefettura hanno attivato i piani di intervento con la rete del Terzo settore ...

D’Amico partner ufficiale della Salerno Design Week

Secondo horecanews.it: D'Amico celebra i Vasi d'Autore alla Salerno Design Week 2025 con una collezione di Alessandro Giannì ed eventi che uniscono food design e arte ...