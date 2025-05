Salerno | Giunta comunale gestione a terzi dei campi ‘Settembrino’ ‘De Gasperi’ e impianti tennis di Torrione

La giunta comunale di Salerno ha preso una decisione cruciale per il futuro dello sport cittadino: gli storici campi ‘Settembrino’, ‘De Gasperi’ e gli impianti tennis di Torrione saranno gestiti da soggetti terzi per otto anni. Questo cambiamento apre a nuove possibilità per valorizzare gli spazi sportivi, in un momento in cui il rilancio delle attività locali è più che mai necessario. Sarà interessante vedere come questa gestione influenzerà la vita sportiva salernitana!

E’ un momento decisivo per lo sport salernitano. La Giunta comunale ha infatti deliberato l’affidamento in gestione diretta a soggetti terzi, attraverso una procedura di evidenza pubblica, per 8 anni non suscettibili di rinnovo, di tre impianti sportivi strategici: i campi ‘Settembrino’ e ‘De Gasperi’ ed il complesso ‘Di Ninno’ a Torrione che consta di quattro campi da tennis. A questa conclusione si è giunti a seguito delle determinazioni e delle precise scelte della Commissione Sport. Organismo i cui lavori di questi anni ha prodotto dapprima l’avvio. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Salerno: Giunta comunale, gestione a terzi dei campi ‘Settembrino’, ‘De Gasperi’ e impianti tennis di Torrione

