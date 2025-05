Salerno fermato con cocaina nascosta nel tetto della Smart | arrestato 41enne con 75 ovuli di droga

A Salerno, un 41enne è stato arrestato con 75 ovuli di cocaina nascosti nel tetto della sua Smart. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l’aumento dello spaccio di droga nelle città italiane. La lotta contro la droga si intensifica, ma il traffico continua a prosperare. Un punto interessante? La creatività degli spacciatori nell'evitare i controlli è sempre più sfrenata. La guerra alla droga è solo all'inizio!

Un uomo è stato arrestato a Salerno per spaccio di droga. Trovato con cocaina ed eroina nascosta in auto.

Con 120 grammi di cocaina sul Flixbus da Salerno: arrestato 64enne a Genova

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Genova dalla Squadra Mobile mentre viaggiava su un Flixbus proveniente da Salerno, con oltre 120 grammi di cocaina nascosti nel bagaglio.

Salerno, fermato con cocaina nascosta nel tetto della Smart: arrestato 41enne con 75 ovuli di droga

Un arresto per spaccio di droga è stato effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno nella serata del 28 maggio. Un uomo, identificato come G.C., classe '83, con precedenti specifici, è ...

Salerno, droga nascosta in un B&B: 29enne arrestato per spaccio

Aveva nascosto della droga anche in un B&B a Salerno, a Torrione ... Una volta fermato, i carabinieri hanno trovato delle dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, sottoposti a sequestro.

Salerno, 60 chili di cocaina scoperti su una nave in porto: la droga nascosta tra la frutta esotica

Quasi 400 chili di droga sequestrati a Salerno in 7 mesi Il sequestro dei 60 chili di cocaina operato ieri è soltanto l'ultimo di una serie di sequestri che, dalla scorsa estate, ha visto ...