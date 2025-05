Salernitana e Sampdoria ai play out Probabili date degli spareggi il 15 e il 20 giugno

Salernitana e Sampdoria si preparano a un'emozionante sfida nei play-out, programmata per il 15 e il 20 giugno. In un campionato già ricco di colpi di scena, la penalizzazione inflitta al Brescia ha creato una situazione paradossale: mentre i tifosi delle rondinelle vivono il dramma della retrocessione, il Frosinone tira un sospiro di sollievo. Un gioco d’incastri che dimostra quanto sia imprevedibile il mondo del calcio. Riusciranno i

La penalizzazione di quattro punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale ha segnato un duro colpo per le rondinelle, relegandole in Serie C e, paradossalmente, salvando il Frosinone, che ora può respirare un po' più facilmente in vista della prossima stagione. Con il cuore pesante, i tifosi del Brescia hanno assistito al tracollo della loro amata squadra. La realtà del mondo del calcio, però, è spietata e, mentre a Brescia si piange per una sorta avversa, a Salerno c'è grande fermento e preoccupazione. I granata, infatti, si trovano in una situazione di.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana

Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

