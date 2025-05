Salento multe e favori | 22 a processo in 9 patteggiano

Nel cuore del Salento, un processo scuote le fondamenta della politica locale: 22 persone sono accusate di corruzione, con 9 che hanno deciso di patteggiare. È un caso emblematico in un'epoca in cui la trasparenza nelle istituzioni è fondamentale. La promessa di favori in cambio di annullamenti di multe solleva interrogativi su quanto possa influenzare il voto e la fiducia dei cittadini. Un campanello d’allarme per la democrazia!

Tutti a giudizio per i presunti favori (per lo più elettorali) in cambio dell'annullamento di multe per violazioni del codice della strada. Eccezion fatta per nove imputati che hanno patteggiato.

Il processo che prenderà il via il 24 settembre a Lecce svela un inquietante intreccio tra malapolitica e favoritismi.

LECCE - In 22 sul banco degli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta sul giro di multe annullate in cambio di regali - tra cui biglietti per eventi sportivi e concerti.

