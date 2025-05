Salari fermi al palo mentre il costo della vita corre

In un'epoca in cui il costo della vita accelera, i salari italiani stentano a decollare. Questo scarto tra aumento dei prezzi e stagnazione dei redditi mette in luce una crisi di produttività che affligge il nostro Paese. Con gli stipendi reali ancora sotto i livelli del 2000, è fondamentale riflettere su come invertire questa tendenza. Un tema cruciale che richiede attenzione, per non lasciare indietro il futuro delle nuove generazioni.

Mentre i salari restano fermi al palo, il costo della vita sale ancora. Il basso livello dei salari in Italia, cresciuti in termini reali “molto meno che negli altri principali Paesi europei” e oggi sotto i livelli del 2000 nonostante un recupero lo scorso anno, riflette “il problema centrale” della produttività con incrementi conseguiti finora che “sono incoraggianti, ma non bastano a sostenere lo sviluppo del Paese”. Lo ha confermato il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, rilevando che “per garantire un aumento duraturo delle retribuzioni è indispensabile rilanciare la produttività e la crescita attraverso l’innovazione, l’accumulazione di capitale e un’azione pubblica incisiva”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salari fermi al palo mentre il costo della vita corre

Salari fermi e tasche vuote. Il ’potere’ va giù del 4,5%. Rincari, 1.400 euro a testa

L’inflazione galoppante e salari stagnanti colpiscono direttamente il potere d’acquisto dei fiorentini, riducendo drasticamente la qualità della vita.

I salari in Italia sono fermi da 20 anni, ma non è colpa dell’euro: le vere ragioni delle frenata delle retribuzioni

Salari al palo in Italia, dal 1991 +1% contro il 32,5% nell'area Ocse

Salari italiani al palo dal 1991. In trent'anni crescita dell'1%

