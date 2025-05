Sala sul valore delle aree di San Siro | Vogliamo rafforzare il procedimento

Giuseppe Sala lancia un'iniziativa che potrebbe ridefinire il futuro di San Siro. Affidare al Politecnico e all'Università Bocconi l'analisi del valore delle aree circostanti non è solo una mossa strategica, ma un passo verso una Milano più innovativa e sostenibile. In un contesto di crescente attenzione verso lo sviluppo urbano, questa scelta accende i riflettori su come valorizzare spazi iconici e storici della città. Rimanete sintonizzati!

Giuseppe Sala, ha commentato la decisione di affidare al Politecnico e all'Università Bocconi l'analisi del valore delle aree di Sn Siro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

