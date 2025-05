Sala | San Siro? Stiamo correndo Sarà pronto per Euro 2032

Il nuovo San Siro sta per prendere vita e si prepara a diventare il simbolo del calcio italiano in vista di Euro 2032. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che i lavori sono in corso e l'impianto sarà pronto per accogliere le grandi sfide europee. Un'opportunità unica per Milano di brillare sulla scena internazionale e rilanciare il suo spirito sportivo. Non perdere la chance di assistere alla storia in divenire!

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a Un giorno da pecora, è tornato a parlare della questione riguardante il nuovo San Siro. Il primo cittadino milanese annuncia quando sarà pronto all’utilizzo il nuovo impianto sportivo di Inter e Milan. LA SITUAZIONE – Giuseppe Sala, intervenuto a Un giorno da pecora, ha aggiornato la situazione dei lavori per la costruzione del nuovo impianto previsto a San Siro. Inter e Milan aspettano l’ok per ufficializzare la vendita dei terreni in cui sorgerà il nuovo stadio. Il sindaco di Milano inoltre annuncia che l’impianto sarà reso disponibile per gli Europei del 2032, che vedrà come paesi ospitanti Italia e Turchia: « San Siro? Stiamo correndo, credo che riusciremo a vendere per settembre alle due squadre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sala: «San Siro? Stiamo correndo. Sarà pronto per Euro 2032»

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!»

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Cerca Video su questo argomento: Sala San Siro Stiamo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sala: “Nuovo stadio? Per me deve chiamarsi San Siro. Champions? Se vince Inter parata domenica”; Sala: Parata Champions Inter sarebbe domenica. Nuovo stadio? Deve chiamarsi San Siro; Giuseppe Sala: «La parata Champions dell’Inter sarebbe domenica»; San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Il nuovo stadio di Milano pronto per gli Europei 2032”, parola del sindaco Sala

Riporta msn.com: “Per la situazione di San Siro stiamo correndo: penso riusciremo a vendere l’attuale San Siro e le aree per settembre alle due squadre milanesi. Poi dopo le olimpiadi invernali inizieranno a costruire ...

Sala: "Parata per la Champions? Ho visto Marotta, l'Inter scaramanticamente non ne parla. Nuovo stadio, stiamo correndo"

Secondo msn.com: "La parata, tendenzialmente, sarebbe la domenica". Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlando a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio 1, della possibilità della festa in città dell'Inter, in caso d ...

Sala: "Parata Champions Inter sarebbe domenica. Nuovo stadio? Deve chiamarsi San Siro"

Riporta calciomercato.com: L`eventuale parata di festeggiamenti per la Champions League dell`Inter sarebbe domenica: lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino.