Sala A San Vittore condizioni non dignitose

Le condizioni del carcere di San Vittore non possono più essere ignorate. Con un sovraffollamento allarmante e servizi inadeguati, la struttura milanese rappresenta un campanello d'allarme per il sistema penitenziario italiano. In un contesto dove i diritti umani dovrebbero prevalere, è tempo di riconsiderare le politiche carcerarie e investire in soluzioni che garantiscano dignità e recupero. La giustizia passa anche da qui.

MILANO (ITALPRESS) – “Sul carcere di San Vittore, capisco che rispetto agli avvocati e ai tanti che fanno servizio di volontariato averlo così vicino in città ha senso. Ma rimane il fatto che non si può pensare di andare avanti a lungo con un carcere così sovraffollato e con dei servizi non dignitosi. Il problema è San Vittore perché le altre carceri comunque alla fine funzionano e sono considerate anche delle ottime carceri nello scenario italiano”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del convegno “La fine del sistema infinito, il sistema carcerario” in corso nel capoluogo lombardo alla luce degli ultimi dati sulle carceri italiane illustrati nel rapporto di Antigone. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it

San Vittore scoppia, il sindaco Beppe Sala apre sulla possibilità di spostare il carcere fuori dal centro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, apre a un'idea provocatoria: spostare il carcere di San Vittore fuori dal centro città.

Cerca Video su questo argomento: Sala San Vittore Condizioni Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

18 anni Vista, gli auguri di Fratoianni: Grazie per il vostro lavoro, ora potete andare a votare; Al via i congressi dei circoli Pd del Cesenate, il gatteese Pilotti sfida Gozzoli per la corsa alla segreteria; Pilotti sfida Gozzoli per la segreteria territoriale: gli appuntamenti; Zelensky: In Russia devono sentire conseguenze di ciò che stanno facendo contro Ucraina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

San Vittore scoppia, il sindaco Beppe Sala apre sulla possibilità di spostare il carcere fuori dal centro

Si legge su msn.com: “Non si può pensare di andare avanti così a lungo con un carcere così sovraffollato, con dei servizi non dignitosi”, ha detto a margine di un convegno sulla condizione carceraria a Milano ...

Carcere di San Vittore, Sala apre all’ipotesi di trasferimento: “Servizio non dignitoso”

Segnala milano.repubblica.it: Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sarebbe favorevole ad una valutazione sulla fattibilità dello spostamento del carcere di San Vittore, al centro di critiche per le sue condizioni interne.

Carceri, Sala: "A San Vittore condizioni non dignitose"

Come scrive notizie.tiscali.it: 'Io San Vittore, ogni tanto, lo visito e le condizioni non sono dignitose'. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un ...