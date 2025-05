Sainz ha svelato di quanto cresce il suo collo durante la stagione F1 | “A novembre è più largo”

Carlos Sainz ha rivelato un curioso retroscena: il suo collo diventa più largo durante la stagione di Formula 1! A novembre, dopo mesi di gare e allenamenti intensi, il pilota spagnolo della Williams deve affrontare una crescita fisica sorprendente. Questo aneddoto sottolinea quanto sia impegnativa e trasformativa la vita di un pilota. Curioso di scoprire come il corpo si adatta alle sfide dell’alta velocità? Non perdere il prossimo episodio della stagione!

Carlos Sainz in un'intervista è tornato a parlare del suo collo. Il pilota spagnolo della Williams ha confermato che a causa delle tante gare e degli allenamenti cresce nel corso del Mondiale di F1.

Sainz ha svelato di quanto cresce il suo collo durante la stagione F1: “A novembre è più largo”

Lo riporta fanpage.it: Carlos Sainz in un’intervista è tornato a parlare del suo collo. Il pilota spagnolo della Williams ha confermato che a causa delle tante gare e degli allenamenti cresce nel corso del Mondiale di F1.

