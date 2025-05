Sagra delle Ciliegie | a Maenza la 50 edizione

Festeggia con noi il dolce traguardo della 50° Sagra delle Ciliegie di Maenza! Un evento che celebra non solo il frutto simbolo della primavera, ma anche la tradizione e l’amore per il territorio. Immergiti in un'atmosfera di festeggiamenti, gusto e convivialità, dove ogni morso è un viaggio nel cuore della cultura locale. Non perdere l'occasione di assaporare le ciliegie più succose e scoprire storie affascinanti legate a questo frutto prelibato

Arriva uno degli appuntamenti più dolci e più attesi della bella stagione: la Sagra delle Ciliegie di Maenza. Una manifestazione, organizzata dal Comune di Maenza, dalla Pro Loco con il supporto della DMO Dai Monti Lepini al Mare, giunta all’importante traguardo della 50° edizione. Quest’anno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sagra delle Ciliegie: a Maenza la 50° edizione

