Sagra degli Strozzapreti Tre giorni con musica sport e gastronomia

Preparati a deliziare il tuo palato alla 13ª edizione della Sagra degli Strozzapreti, in scena a Curetta! Dal cibo tipico all'intrattenimento musicale, questo evento celebra la tradizione culinaria locale in un contesto che unisce comunità e passione. Con l'estate alle porte, è il momento perfetto per immergersi nei sapori autentici della Valtenna e scoprire come la gastronomia possa unire le persone. Non perderti l'occasione di vivere un'esperienza indimentic

Un appuntamento che torna puntuale all’inizio dell’estate nella media Valtenna, a Curetta Frazione di Servigliano, da oggi e fino a domenica si terrà la 13ª edizione della ‘Sagra degli Strozzapreti’. Organizzata dal Rione Paese Vecchio, l’evento apre il calendario della frazione con ‘Sapori & Passioni’, offrendo tre giorni di gastronomia, spettacoli e tradizione. Lo staff del Rione propone come piatti principe: strozzapreti artigianali all’amatriciana e alla norcina, grigliata di maiale con contorno di fritture miste, sorbetto fatto in casa al mistrà e al limone. Ogni serata sarà accompagnata da momenti di musica e divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra degli Strozzapreti. Tre giorni con musica, sport e gastronomia

