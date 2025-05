Saggio di danza al Centro Sociale di Pastena | in scena l’ASD Brillant Dance

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della danza! Mercoledì 4 giugno alle 20:30, il Centro Sociale di Pastena si trasformerà in un palcoscenico vibrante grazie all’ASD Brillant Dance. Sotto la direzione della talentuosa Maestra Maria Romano, giovani e adulti esprimeranno la loro passione attraverso coreografie coinvolgenti. Questo saggio non è solo un evento, ma un segno di come la cultura e l’arte possano unire la comunità. Insieme, danzi

Mercoledì 4 giugno alle ore 20:30, presso il Centro Sociale di Pastena a Salerno, si terrà il saggio gratuito promosso dall’ASD Brillant Dance, diretta dalla Maestra Maria Romano. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Torrione Eventi APS, è aperto a tutta la cittadinanza e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Saggio di danza al Centro Sociale di Pastena: in scena l’ASD Brillant Dance

Cerca Video su questo argomento: Saggio Danza Centro Sociale Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le Scuole del Teatro Sociale chiudono l’anno scolastico esibendosi davanti al pubblico; Contraerea, tempo di saggi: “Cronache magiche dall’Accademia di Volo e La danza degli oceani” al Teatro Petrarca. 🔗Ne parlano su altre fonti

In scena “Cenerentola… e non solo…”, saggio didattico di fine anno del Centro Danza Appennino

Si legge su redacon.it: Il saggio è proseguito con la seconda parte, interamente dedicata al moderno/contemporaneo, all’hip hop e alla breakdance. Da sottolineare la presenza di due nomi prestigiosi, che oramai collaborano ...

Il Centro Studi Danza Margherita pronto per il suo 38° saggio di fine anno

Lo riporta ecodellojonio.it: CORIGLIANO-ROSSANO - Domenica 25 maggio presso il teatro Metropol di Corigliano il Centro Studi Danza Margherita presenterà il 38° spettacolo di fine anno. Il centro, diretto da Margherita Mingrone, ...

Saggio di fine anno per il Centro di Danza

Come scrive lanuovaprovincia.it: gli allievi della scuola hanno rappresentato con grande successo un riadattamento delle avventure di “Alice nel paese delle meraviglie” Domenica 11 e lunedì 12 giugno al teatro Alfieri di Asti è ...