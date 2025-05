Sabaudia malata di tubercolosi non si ricovera e va a lavorare nel suo negozio di alimentari

Un caso allarmante di incoscienza a Sabaudia: una donna malata di tubercolosi ha continuato a lavorare nel suo negozio di alimentari, mettendo a rischio la salute dei clienti. In un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale, questo episodio riaccende il dibattito sulle responsabilità individuali e collettive in materia di salute pubblica. Quanto può costare ignorare le regole? La salute di tutti è un bene da tutelare!

Avrebbe dovuto trovarsi in ospedale in un reparto di Malattie Infettive, invece serviva cibo ai clienti anche senza mascherina. Chiuso un negozio di alimentari di Sabaudia per un caso di tubercolosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sabaudia, malata di tubercolosi non si ricovera e va a lavorare nel suo negozio di alimentari

