Sabato Parre intitola la scuola elementare a Gesuina Imberti

Sabato 31 maggio, Parre rende omaggio a Gesuina Imberti dedicandole la scuola elementare. Un evento che non solo celebra una figura di spicco del territorio, ma sottolinea l'importanza dell'educazione nel preservare la memoria storica. La cerimonia, in programma alle 10.30, rappresenta un momento di comunità e riflessione sul valore delle radici locali, in un contesto in cui le scuole diventano custodi della cultura e dell'identità . Non mancate!

LA CERIMONIA. Parre celebra una tra le sue cittadine più illustri, intitolandole la scuola elementare. La cerimonia si terrà sabato 31 maggio alle 10.30 alla scuola primaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sabato Parre intitola la scuola elementare a Gesuina Imberti

"Echoes in Town", sabato 24 maggio nella ex scuola di via Pellicceria

L’Associazione Liria invita a "Echoes in Town", evento sabato 24 maggio 2025 alla Ex Scuola Chiarini di Arezzo.

