Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Questo weekend, il tuo giornale si trasforma in una finestra su Dubai, la capitale dell’innovazione e del lusso. Con dodici pagine di inserto culturale, esplorerai il fascino della città che combina intelligenza artificiale e tradizione. Scopri come questo melting pot di culture sta ridefinendo il concetto di modernità. Non perdere l'occasione di immergerti in storie avvincenti che riflettono un mondo in continua evoluzione!

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ). La città del nuovo mondo. Patria dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute, dei grattacieli dei record e dei ricchi un po’ cafoni, oggi Dubai vive il suo momento d’oro, anzi d’ottone. Reportage da un futuro possibile, desertico e climatizzato - di Michele Masneri Le idi di maggio. L’antimafia dei Giusti commemora le stragi con fatwa, ditini alzati e distinguo. E Fiammetta Borsellino chiede: “Scusate, e la verità?” - di Gery Palazzotto I giudici nel regno di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Sinner costernato: “Mi hanno mandato via”. Cosa è successo alla fine dell’incontro con Cerundolo

Jannik Sinner, visibilmente costernato, condivide la sua delusione dopo essere stato mandato via dal campo nonostante la vittoria contro Cerundolo.

Cerca Video su questo argomento: Sabato Domenica Foglio Cosa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Contro il lavoro di domenica; Carta d'identità a Roma: open day sabato 24 e domenica 25 maggio; Sito Istituzionale | CIE, open day sabato 24 e domenica 25 maggio; Roma: carta d'identità elettronica, nuovo open day sabato 24 e domenica 25 maggio. Orari, municipi e Pit. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Si legge su ilfoglio.it: Una lunga storia di massacri. Dal 7 ottobre dei Sioux alla tremenda “Gaza” d’America. Solenni accordi poi infranti, dispute territoriali che portarono a vendette sanguinose, nessuna pietà per donne e ...

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Lo riporta ilfoglio.it: Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Questo Papa non è pop.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 31 maggio e domenica 1° giugno: dal Rino Gaetano Day al Cinema in piazza

Scrive msn.com: Primo fine settimana che apre le porte al nuovo mese, a cui si aggiunge un altro giorno di festa (2 giugno, ndr): a Roma, la campanella di fine anno ...