Sabato al Roland Garros Sinner incontra Lehecka il primo giocatore con cui si è allenato dopo la fine della squalifica

Sabato, Jannik Sinner scende in campo al Roland Garros per affrontare Jiri Lehecka, un incontro che segna non solo il terzo turno, ma anche un ritorno emotivo: Lehecka è stato il primo avversario dopo la squalifica. In un torneo ricco di sorprese, Sinner rappresenta la nuova generazione del tennis italiano, pronta a far tremare i grandi nomi. Non perdere l'occasione di seguire una sfida che potrebbe scrivere la storia!

Jannik Sinner è al terzo turno del Roland Garros. Dopo aver battuto i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, sabato 31 maggio incontra Jiri Lehecka. Numero 34 al mondo, il ceco è stato il primo giocatore con cui Sinner si è allenato a Roma dopo la fine della squalifica. I precedenti parlano di 2-0 a favore di Jannik, ma Jiri gioca un tennis molto dinamico sulla terra rossa, con un buon servizio e una buona capacità di creare punti da base.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

