Sabato 7 e domenica 8 giugno al Parco Sempione e all’Arco della Pace PARTY LIKE A DEEJAY 2025 la grande festa di Radio Deejay

Preparati a scatenarti al PARTY LIKE A DEEJAY il 7 e 8 giugno! Al Parco Sempione e all’Arco della Pace, due giorni indimenticabili di musica, sport e intrattenimento ti aspettano. Un evento che celebra la rinascita estiva e il ritorno alla socialità, in perfetta linea con il trend dei festival all'aperto. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, dove ogni nota e ogni sorriso saranno protagonisti!

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna PARTY LIKE A DEEJAY, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l'intero Parco Sempione e l' Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Incontri, attività sportive, tanta musica e iniziative imperdibili: Party Like a Deejay è un evento senza eguali per vivere un fine settimana irripetibile con aree tematiche allestite di giorno all'interno di Parco Sempione (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L'Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè), speciali talk con alcune delle voci più amate della radio e tanta musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Speakers' Corner, D&D Live e Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all' Arco della Pace.

