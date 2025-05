Sabato 31 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 31 maggio segna non solo la Visitazione della Beata Vergine Maria, ma anche un momento di riflessione sul legame tra fede e natura. Con il proverbio che preannuncia piogge prolungate, ci ricorda l'importanza di ascoltare i segnali della Terra. Mentre la luna crescente illumina la strada, questa giornata ci invita a sintonizzarci con i cicli della vita e a preparare il terreno per le opportunità future. Scopri cosa riserva il tuo oroscopo!

Il 31 maggio è il 151º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Visitazione della Beata Vergine Maria Proverbio del giorno: Se piove a santa Petronilla (31 maggio), pioverà per quaranta giorni.

