Sabato 31 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 31 maggio segna la Visitazione della Beata Vergine Maria, un momento di riflessione e connessione profonda. Con il proverbio “Se piove a santa Petronilla, pioverà per quaranta giorni”, ricordiamo l'importanza delle tradizioni. In un’epoca in cui ci si affida sempre più ai dati meteorologici, riscoprire questi detti popolari ci riporta a un legame ancestrale con la natura. E tu, come vivi questo giorno speciale?

Il 31 maggio è il 151º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Visitazione della Beata Vergine Maria Proverbio del giorno: Se piove a santa Petronilla (31 maggio), pioverà per quaranta giorni.

Il 14 maggio segna il 134Âş giorno dell'anno, con 232 giorni ancora da vivere. In questo giorno si celebra San Mattia, apostolo, mentre il proverbio invita a riflettere: "Maggio, vai adagio".

