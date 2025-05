Ryanair lancia nuove rotte da Pescara | voli low cost per l’estate 2025

Ryanair dà il via all'estate 2025 con cinque nuove rotte da Pescara, aprendo le porte a viaggi low cost verso destinazioni da sogno come Cagliari e Valencia. Questa espansione non solo arricchisce l’offerta turistica abruzzese, ma stimola anche l'economia locale, collegando Pescara alle capitali europee. Non perdere l’occasione di esplorare queste nuove mete: il tuo viaggio inizia qui!??

Pescara - L'Aeroporto d'Abruzzo amplia l'offerta estiva con cinque nuove destinazioni europee e italiane, potenziando il traffico passeggeri e l'economia locale. L'estate 2025 segna un'importante espansione per l'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara, grazie all'annuncio di Ryanair sull'attivazione di nuove rotte verso Cagliari, Kaunas, Valencia, Breslavia e Milano Malpensa. Queste destinazioni si aggiungono alle 19 già operative, portando a 21 il totale dei collegamenti disponibili durante la stagione estiva. La compagnia aerea irlandese ha previsto un incremento delle frequenze settimanali per le nuove rotte, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ryanair lancia nuove rotte da Pescara: voli low cost per l’estate 2025

