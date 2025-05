Russia-Ucraina come procedono i negoziati Kiev vuole un ‘memorandum’

I negoziati tra Russia e Ucraina entrano in una fase cruciale, con Kiev che richiede un memorandum per garantire la sicurezza. Intanto, Emmanuel Macron sottolinea il “test di credibilità” per gli Stati Uniti: la loro risposta alle provocazioni russe potrebbe determinare l'andamento del conflitto. In questo contesto, la Turchia si offre come mediatore. Un punto chiave da seguire: come si muoveranno le potenze globali in questo scacchiere complesso?

IN AGGIORNAMENTO – Il presidente francese, Emmanuel Macron, parla di “test di credibilità” per gli Stati Uniti a proposito della guerra in Ucraina. Lo fa sapere TF1 Info con riferimento a un’eventuale risposta degli Usa con sanzioni verso la Russia, nel caso in cui rifiutasse il cessate il fuoco nel conflitto. Turchia: “Mosca e Kiev vogliono entrambe cessate il fuoco”. “Entrambe le parti, in linea di principio, vogliono un cessate il fuoco” ma “d’altra parte, entrambe le parti hanno richieste di cessate il fuoco diverse. Queste richieste devono essere conciliate – è a questo che servono negoziazione e mediazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, come procedono i negoziati. Kiev vuole un ‘memorandum’

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

