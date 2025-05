Russia il generale ex capo della Cia Petraeus | Putin non si fermerà può invadere anche la Lituania

La tensione tra Russia e Occidente si intensifica, e le parole di David Petraeus risuonano come un campanello d'allarme: se Putin avrà successo in Ucraina, la Lituania potrebbe essere la prossima meta. Questo scenario inquietante mette in luce la fragilità della sicurezza europea e il rischio di un conflitto diretto con la NATO. È tempo di riflettere su quali misure adottare per proteggere la stabilità nel nostro continente. La storia potrebbe ripetersi.

«Se avrà successo in Ucraina, Putin è pronto a invadere un Paese della Nato: la Lituania è quello più a rischio». L'allarme arriva da David. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, il generale ex capo della Cia Petraeus: «Putin non si fermerà, può invadere anche la Lituania»

La previsione del generale Petraeus: "Putin non si fermerà, può invadere la Lituania"

Scrive repubblica.it: Secondo l’ex comandante delle forze Usa in Afghanistan e Iraq, Putin userebbe come scusa la protezione della minoranza russofona e testare la reazione della ...

Russia, l'allarme del capo di Stato maggiore del Regno Unito: «La minaccia è reale, non abbiamo tempo»

Segnala msn.com: «La minaccia per la Nato è reale. E non abbiamo tempo». Ad affermarlo è il capo di Stato maggiore del Regno Unito, il generale Roly Walker, parlando degli attacchi che ...

Russia, ex comandante dei bombardamenti su Mariupol salta in aria. L’ombra dei 007 di Kiev sull’attentato

Lo riporta msn.com: Zaur Gurtsyev, vicesindaco della città di Stavropol è morto questa notte per un’esplosione mentre incontrava una persona in strada. Era a capo dei bombardamenti sulla città ucraina del sud, e tra i pr ...