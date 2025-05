Russia ignora appelli al cessate il fuoco | Zelensky denuncia mancanza di memorandum

In un clima di crescente tensione internazionale, la Russia continua a disattendere ogni richiesta di cessate il fuoco, portando avanti una strategia di violenza che ha sollevato forti critiche. Zelensky denuncia la mancanza di responsabilità da parte russa, con il "memorandum" promesso che resta un miraggio. Questo scenario non solo alimenta il conflitto, ma mette in luce l’urgenza di una nuova diplomazia per la pace. Come evolverà questa drammatica situazione?

La Russia continua a ignorare tutti gli appelli internazionali al cessate il fuoco e continua a commettere omicidi. Inoltre, da oltre una settimana, i russi non sono in grado di presentare il cosiddetto "memorandum" che avevano promesso di preparare subito dopo lo scambio dei prigionieri, 1.000 ucraini per 1.000 russi. L'Ucraina non ha ricevuto alcun documento da loro e neanche la Turchia. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ricordando la nuova tornata di negoziati diretti in programma lunedì a Istanbul. Il leader ucraino, incontrando il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, ha ringraziato Ankara e il presidente Erdo?an per aver "sostenuto i nostri sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia ignora appelli al cessate il fuoco: Zelensky denuncia mancanza di memorandum

Cerca Video su questo argomento: Russia Ignora Appelli Cessate Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina 658 attacchi aerei russi su Zaporizhzhia Cremlino | no incontro in Vaticano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tregua, l'inviato Usa Kellogg: "Trump frustrato per l'irragionevolezza di Putin"

Da msn.com: Volodymyr Zelensky: la Russia fa di tutto perché a Istanbul non ci siano risultati “La Russia ignora tutti gli appelli internazionali a cessare il fuoco e continua le uccisioni. Inoltre, da più di una ...

L’appello di Zelensky all’Occidente: «Più sanzioni alla Russia, costringerla alla pace»

msn.com scrive: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’Unione europea e agli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni per costringerla a un cessate il fuoco. La richiesta ...

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina

Riporta quotidiano.net: I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio. Continuano ad attaccare le posizioni ucraine lungo tutta la linea del fronte.