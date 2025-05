Run | il thriller con Sarah Paulson conquista Hulu anni dopo l’uscita

"Run", il thriller avvincente con Sarah Paulson, sta vivendo una seconda giovinezza su Hulu, conquistando nuovi spettatori. Questo successo tardivo è emblematico di un trend crescente: pellicole sottovalutate che riemergono grazie a piattaforme di streaming. La tensione palpabile e i legami con altre opere del genere rivelano la forza narrativa di "Run". Scopri come questo film ha catturato l'attenzione di una nuova generazione di cinefili!

Scopri perché 'Run', l'intenso thriller con Sarah Paulson e Kiera Allen, è diventato un successo inaspettato su Hulu a distanza di anni dalla sua uscita, e i suoi legami nascosti con altri film.

