Rubano in un bar poi vengono inseguiti dai carabinieri | è caccia ai ladri in fuga

A Bellizzi, la notte si tinge di cronaca nera: un audace colpo in un bar ha portato via non solo una cassa automatica, ma anche un bottino di alcolici. I ladri, fuggiti a bordo di un’Audi A3 rubata, sono ora nel mirino dei carabinieri. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di furti notturni che inquieta molte comunità. La sicurezza è un tema caldo, e la risposta delle forze dell'ordine è fondamentale per tutti noi.

Ladri in azione, la scorsa notte, a Bellizzi. Ignoti hanno danneggiato la vetrina di un bar riuscendo a rubare la cassa automatica e diverse bottiglie di alcolici. Poi i malviventi sono scappati a bordo di un’auto (Audi A3) – risultata poi rubata e senza targa – che è stata subito intercettata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rubano in un bar, poi vengono inseguiti dai carabinieri: è caccia ai ladri in fuga

Maxi colpo nella notte in tabaccheria, ladri rubano sigarette: bottino da 30mila euro

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6, la tabaccheria 'I Girasoli' di via Porta Catena è stata teatro di un audace furto: i ladri hanno trafugato sigarette per un valore di 30mila euro.

