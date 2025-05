Ruba in tramvia per comprare la droga polizia ferma 38enne con 4mila euro in contanti

Un episodio inquietante mette in luce un problema crescente: la connessione tra il crimine e la dipendenza da sostanze stupefacenti. Ieri, un 38enne è stato arrestato mentre tentava di finanziare la sua addiction rubando su una tramvia. Con 4.000 euro in contanti, il suo intento era chiaro. Questa notizia non è solo un fatto di cronaca, ma un riflesso di una società che lotta per affrontare il fenomeno della droga in modo efficace.

Ieri pomeriggio gli agenti della poltramvia hanno arrestato un 38enne di origine nigeriana per i reati detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

"Ruba corrente elettrica e picchia i poliziotti": obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 38enne

Un trentottenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato per furto di corrente elettrica e violenza nei confronti delle forze dell'ordine.

