Mattia Ferretti, il nuovo sindaco di Rozzano, non perde tempo. Con 400 telecamere in arrivo, punta a restituire sicurezza alla città. In un contesto di crescente preoccupazione per la criminalità, il suo primo giorno di lavoro è già segnato da una sparatoria. L'invito a Fedez, che ha sempre sostenuto iniziative sociali, potrebbe essere il tocco in più per unire la comunità. Un segnale chiaro: serve un cambiamento! Riuscirà a fare la differenza

Rozzano (Milano) – Il peso della fascia tricolore. Il neoeletto sindaco Mattia Ferretti ha fatto appena in tempo ad insediarsi ed è già alle prese con il problema criminalità dal primo giorno di “lavoro”. Rozzano, sparatoria al quartiere Aler: un uomo colpito alla schiena Un primo giorno da sindaco con un benvenuto difficile: come lo ha vissuto? “Conosco la mia città e mi sono impegnato per renderla sempre migliore. Inauguro il mio mandato guardando in faccia la realtà. Come ho fatto scrivendo il mio programma elettorale.” Quindi ritiene che l’istituzione della “zona rossa“ nel quartiere Aler sia una misura utile e sufficiente per fronteggiare l’emergenza? “È una misura molto utile alle forze dell’ordine per allontanare soggetti che potrebbero recare fastidio e disturbo al resto della cittadinanza senza aspettare che commettano reati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, il nuovo sindaco Mattia Ferretti: “Subito 400 telecamere. Se Fedez aiuta, è benvenuto”

Rozzano si prepara a una sfida elettorale accesa per le comunali del 2025. Dopo la scomparsa dell'attuale sindaco Gianni Ferretti, i riflettori sono puntati su due candidati emergenti: Mattia Ferretti, 36 anni e figlio dell’ex primo cittadino, e Leone "Leo" Missi, 37 anni.

